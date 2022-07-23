Сотрудники МЧС при расчистке «Азовстали» нашли схрон «Азова» с западным оружием

Среди найденного оружия нашлись не только ПТРК «Метис», но и шведско-британский гранатомет NLAW, РПГ AT-4, а также переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла».

В мае националисты добровольно сдались в плен, но оставили на заводе внушительный запас оружия. Фотографиями находок МЧС после поделился Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Найденный арсенал принадлежал бойцам нацбатальона «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), которые несколько недель удерживали промзону «Азовстали», находясь в окружении российских войск.

Сотрудники МЧС РФ продолжают работы по расчистке Мариуполя от последствий украинских обстрелов. Во время работ в «Азовстали» спасатели нашли схрон с оружием.