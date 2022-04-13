Сотрудники МЧС ищут пропавшего россиянина в горах Абхазии

Пресс-служба ведомства сообщает,

что гражданин находился в Гагрском районе. Житель Новгорода пропал в горном

массиве Мамзышха. Сигнал о происшествии поступил в МЧС 11 апреля. Для поисков

пропавшего россиянина был выделен поисково-спасательный отряд из десяти человек.