Сотрудники МЧС ищут пропавшего россиянина в горах Абхазии

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Россиянин Андрей Сазонов пропал в горах
Абхазии. Сотрудники МЧС уже вторые сутки ведут поиски туриста.
Пресс-служба ведомства сообщает,
что гражданин находился в Гагрском районе. Житель Новгорода пропал в горном
массиве Мамзышха. Сигнал о происшествии поступил в МЧС 11 апреля. Для поисков
пропавшего россиянина был выделен поисково-спасательный отряд из десяти человек.
Ранее стало известно, что охранник общеобразовательного учреждения № 83
Ростова-на-Дону спас здание от пожара. Об этом сообщает телеканал «360».
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