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    Сотрудники МЧС ищут пропавшего россиянина в горах Абхазии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    EMERCOM of Russia/Globallookpress

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    EMERCOM of Russia/Globallookpress

    Россиянин Андрей Сазонов пропал в горах
    Абхазии. Сотрудники МЧС уже вторые сутки ведут поиски туриста.

    Пресс-служба ведомства сообщает,
    что гражданин находился в Гагрском районе. Житель Новгорода пропал в горном
    массиве Мамзышха. Сигнал о происшествии поступил в МЧС 11 апреля. Для поисков
    пропавшего россиянина был выделен поисково-спасательный отряд из десяти человек.

    Ранее стало известно, что охранник общеобразовательного учреждения № 83
    Ростова-на-Дону спас здание от пожара. Об этом сообщает телеканал «360».

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