Сотрудники ГИБДД в Магнитогорске выявили множество нарушений среди маршрутных такси

Стоит отметить, что в рамках рейда активное участие принимали представители добровольной народной дружины. Она была создана на базе крупнейшего автотранспортного предприятия города ООО «Автотранспортное управление» ПАО «ММК».

«Среди них нарушение правил перевозки пассажиров, нарушение правил остановки-стоянки, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части», — говорится в материале.

По данным издания « Вечерний Магнитогорск », в общей сложности было составлено 35 протоколов. Особое внимание сотрудники полиции обращали на маршрутные такси, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе.