Сотрудники ГИБДД в Магнитогорске выявили множество нарушений среди маршрутных такси

Управление ГИБДД по Магнитогорску в результате профилактического рейда выявило множество нарушений среди коммерческого транспорта.
По данным издания «Вечерний Магнитогорск», в общей сложности было составлено 35 протоколов. Особое внимание сотрудники полиции обращали на маршрутные такси, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе.
«Среди них нарушение правил перевозки пассажиров, нарушение правил остановки-стоянки, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части», — говорится в материале.
Стоит отметить, что в рамках рейда активное участие принимали представители добровольной народной дружины. Она была создана на базе крупнейшего автотранспортного предприятия города ООО «Автотранспортное управление» ПАО «ММК».