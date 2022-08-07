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Сотрудники ФСИН выехали в Калмыкию после убийства силовика осужденными ИК №2

Сотрудники ФСИН выехали в Калмыкию после убийства силовика осужденными ИК №2
pxhere.com

Группа центрального аппарата ФСИН РФ займется проверкой по факту убийства силовика двумя осужденными ИК №2 в Калмыкии. Сотрудники ведомства уже выехали к месту преступления, передает ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел 5 августа. В результате нападения заключенных погиб один сотрудник колонии. Также пострадали семь силовиков, один из которых находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что при нападении осужденные использовали кустарно изготовленные колюще-режущие предметы. Сейчас со злоумышленниками работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

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