Сотрудники ФСИН выехали в Калмыкию после убийства силовика осужденными ИК №2

Группа центрального аппарата ФСИН РФ займется проверкой по факту убийства силовика двумя осужденными ИК №2 в Калмыкии. Сотрудники ведомства уже выехали к месту преступления, передает ТАСС.
Напомним, что инцидент произошел 5 августа. В результате нападения заключенных погиб один сотрудник колонии. Также пострадали семь силовиков, один из которых находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Отмечается, что при нападении осужденные использовали кустарно изготовленные колюще-режущие предметы. Сейчас со злоумышленниками работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.