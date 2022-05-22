Сотрудники береговой охраны Греции спасли 21 мигранта возле острова Родос

По данным местных экстренных служб, иностранные граждане передвигались по открытому водному пространству на надувной лодке. В акватории моря резко ухудшились погодные условия, в связи с чем один из мигрантов вызвал помощь спасателей по европейскому номеру 112. Совместными усилиями Единого поисково-спасательного координационного центра и береговой охраны удалось оперативно обнаружить лодку с людьми к северо-востоку от Родоса. Приезжих подняли на борт специальных плавсредств и доставили в порт греческого острова.