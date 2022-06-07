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Сотрудники антикоррупционной службы в Казахстане заподозрили чиновников в торговле людьми

Сотрудники антикоррупционной службы в Казахстане заподозрили чиновников в торговле людьми
www.pexels.com

Сотрудники антикоррупционной службы по Костанайской области Казахстана заподозрили нескольких государственных служащих в торговле людьми. Правоохранители начали досудебное расследование в отношении чиновников, сообщает пресс-служба республиканского агентства по противодействию коррупции.

По данным следствия, обвиняемые являлись сотрудниками «Управления координации занятости и социальных программ акимата области». Стражи порядка заподозрили чиновников в передаче недееспособной гражданки, находившейся в одном из соцучреждений, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых. Одна из подозреваемых в настоящий момент находится под домашним арестом. 

казахстан торговля людьми уголовное дело чиновники
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