Сотрудники антикоррупционной службы в Казахстане заподозрили чиновников в торговле людьми

По данным следствия, обвиняемые являлись сотрудниками «Управления координации занятости и социальных программ акимата области». Стражи порядка заподозрили чиновников в передаче недееспособной гражданки, находившейся в одном из соцучреждений, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых. Одна из подозреваемых в настоящий момент находится под домашним арестом.