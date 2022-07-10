Сотрудникам IKEA в России начали предлагать уволиться в обмен на восемь окладов

Профсоюз работников лесных отраслей и профсоюз «Торговое единство» высказали свое недовольство в связи с риском потери рабочих мест. Активисты запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Сотрудники начали фотографироваться с табличкой «IKEA, мы остаемся» и распространять снимки в Сети.