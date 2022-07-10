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Сотрудникам IKEA в России начали предлагать уволиться в обмен на восемь окладов

Сотрудникам IKEA в России начали предлагать уволиться в обмен на восемь окладов
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство IKEA в России попросило 15 тысяч работников уволиться по соглашению сторон. Сотрудникам предлагают выплатить по семь-восемь окладов.

Профсоюз работников лесных отраслей и профсоюз «Торговое единство» высказали свое недовольство в связи с риском потери рабочих мест. Активисты запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Сотрудники начали фотографироваться с табличкой «IKEA, мы остаемся» и распространять снимки в Сети.

Коллективные переговоры могут привести к поиску нового владельца для российского бизнеса IKEA. Однако, чтобы они состоялись, необходимо набрать чуть более 50% голосов за проведение этого мероприятия.

ikea Россия увольнение
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