Сотрудникам IKEA в России начали предлагать уволиться в обмен на восемь окладов

Руководство IKEA в России попросило 15 тысяч работников уволиться по соглашению сторон. Сотрудникам предлагают выплатить по семь-восемь окладов.
Профсоюз работников лесных отраслей и профсоюз «Торговое единство» высказали свое недовольство в связи с риском потери рабочих мест. Активисты запустили флешмоб, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Сотрудники начали фотографироваться с табличкой «IKEA, мы остаемся» и распространять снимки в Сети.
Коллективные переговоры могут привести к поиску нового владельца для российского бизнеса IKEA. Однако, чтобы они состоялись, необходимо набрать чуть более 50% голосов за проведение этого мероприятия.