Сотрудника военкомата арестовали за взятку от призывника в Петербурге

В Петербурге отправлен в СИЗО сотрудник военного комиссариата Фрунзенского района. Он подозревается в получении взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Преступление было совершено в июне. Несколько подельников решили незаконно заработать на призывнике. За 250 тысяч рублей ему согласились изменить сведения о годности к воинской службе, чтобы он не был призван. Что касается арестованного, он получил 90 тысяч рублей. Отметим, что фигурант является главой центра военно-врачебной экспертизы.
На минувшей неделе появилась информация о якобы задержании замглавы полиции Красноярского края. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщило издание «Царьград».