Сотрудника военкомата арестовали за взятку от призывника в Петербурге

Преступление было совершено в июне. Несколько подельников решили незаконно заработать на призывнике. За 250 тысяч рублей ему согласились изменить сведения о годности к воинской службе, чтобы он не был призван. Что касается арестованного, он получил 90 тысяч рублей. Отметим, что фигурант является главой центра военно-врачебной экспертизы.