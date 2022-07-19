Сотрудника съемочной группы сериала «Закон и порядок» застрелили в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника съемочной группы телесериала «Закон и порядок: Организованная преступность» в Нью-Йорке. Инцидент произошел рано утром 19 июля в Бруклине.
Предварительно установлено, что 31-летний участник съемок сидел за рулем машины. В это время к нему подошел злоумышленник, личность которого не установлена, открыл дверь автомобиля и совершил несколько выстрелов. Очевидцы рассказали, что не заметили какой-либо ссоры между убийцей и жертвой.
В результате ранений в шею и лицо пострадавший скончался. Сам преступник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
Сериал «Закон и порядок: Организованная преступность» выходит на экраны с апреля прошлого года. В мае 2022 года проект продлили на третий сезон.