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Сотрудника съемочной группы сериала «Закон и порядок» застрелили в Нью-Йорке

Сотрудника съемочной группы сериала «Закон и порядок» застрелили в Нью-Йорке
pxhere.com

Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника съемочной группы телесериала «Закон и порядок: Организованная преступность» в Нью-Йорке. Инцидент произошел рано утром 19 июля в Бруклине.

Предварительно установлено, что 31-летний участник съемок сидел за рулем машины. В это время к нему подошел злоумышленник, личность которого не установлена, открыл дверь автомобиля и совершил несколько выстрелов. Очевидцы рассказали, что не заметили какой-либо ссоры между убийцей и жертвой.

В результате ранений в шею и лицо пострадавший скончался. Сам преступник скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

Сериал «Закон и порядок: Организованная преступность» выходит на экраны с апреля прошлого года. В мае 2022 года проект продлили на третий  сезон.

нью-йорк сериал убийство
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