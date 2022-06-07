Сотрудник пляжа в Евпатории потребовал от крымчанки 200 рублей за тень от зонта

В социальных сетях распространилось сообщение об интересной системе предоставления услуг на евпаторийском пляже «Барабулька». Так, сын пришедшей на пляж женщины на минутку зашел под зонт, после чего объявился сотрудник пляжа и заявил, что ей придется оплатить пользование тенью на арендуемом пляже. При этом, по словам женщины, пляж грязный, заросший и выглядит не ухоженно.