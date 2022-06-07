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Сотрудник пляжа в Евпатории потребовал от крымчанки 200 рублей за тень от зонта

Сотрудник пляжа в Евпатории потребовал от крымчанки 200 рублей за тень от зонта
pexels.com

Жительница Евпатории столкнулась с необычной ситуацией: сотрудник пляжа потребовал заплатить 200 рублей за пользование тенью от зонта.

В социальных сетях распространилось сообщение об интересной системе предоставления услуг на евпаторийском пляже «Барабулька». Так, сын пришедшей на пляж женщины на минутку зашел под зонт, после чего объявился сотрудник пляжа и заявил, что ей придется оплатить пользование тенью на арендуемом пляже. При этом, по словам женщины, пляж грязный, заросший и выглядит не ухоженно.

«Шезлонги за деньги — это нормально. Деньги за зонт — это нормально. Деньги за тень — это ненормально», — поделился мнением один из пользователей соцсетей.

Однако не все из комментаторов согласились с мнением крымчанки. Некоторые сочли взятие платы за пользование любым оборудованием на пляже законным и осудили ее за нежелание платить за удобства.

Крым летний отдых пляж Соцсети
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