Сотрудница МВД рассказала о спасении мужчины с верхушки Крымского моста в Москве

Сотрудница МВД рассказала о спасении мужчины с верхушки Крымского моста в Москве Новости
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Старший лейтенант полиции Наталья Мошарова рассказала о спасении мужчины, забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве.

По словам сотрудницы МВД, гражданин категорически отказывался вступать в переговоры с мужчинами по каким-то личным убеждениям, сообщает сетевое издание «Вечерняя Москва».

Наталья Мошарова прибыла на место происшествия, ее подняли на мост на специальном манипуляторе. Она призналась, что очень боится высоты.

«Но, когда речь идет о человеческой жизни, о спасении человека, все личные страхи отходят на второй план. Все время, которое я там провела, для меня остановилось. Можно сказать, что все прошло на одном дыхании», — вспоминает женщина.

Лейтенанту удалось убедить мужчину в том, что жизнь дается один раз, все бытовые проблемы можно решить. В какой-то момент он протянул ей руку и согласился спуститься на землю.

 
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