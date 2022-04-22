Сотрудница банка в Боровичах помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников

Боровичанка направилась в офис банка, чтобы взять кредит и перевести деньги. Менеджера банка Дарью Палееву насторожило поведение клиентки: та сильно нервничала, постоянно смотрела на телефон. Постепенно Дарья выяснила у женщины все детали и стала убеждать ее, что связывались с ней мошенники. Чтобы преодолеть недоверие клиентки, она связалась с сотрудниками полиции. Те подтвердили: пожилая женщина едва не стала жертвой злоумышленников. За профессионализм, бдительность и неравнодушие Дарье Палеевой вручили благодарственное письмо от МО МВД России.