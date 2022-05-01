Сотрудница «Азовстали» Усманова: на предприятии заблокирован курирующий наемников генерал

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Эвакуированная сотрудница завода «Азовсталь» Наталья Усманова рассказала, что в настоящий момент на территории предприятия заблокирован генерал, курирующий наемников.
Женщина слышала, как украинские националисты обсуждали присутствие в бункере комбината бойца «Азова»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело), который лично выходит на связь с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Военные приходили и говорили, что “у нас там где-то в бункере сидит какой-то генерал, его назначили, он “азовец”, он вроде бы как из наемников и он лично на связи с Зеленским», — отметила Усманова.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина удалось спасти около 80 мирных граждан. Эвакуированных жителей Мариуполя разместили в селе Безыменное. Всем нуждающимся была оказана медицинская помощь. Также в министерстве уточнили, что желающих вернуться на территорию Украины горожан передадут сотрудникам МККК и ООН.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела