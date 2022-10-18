Сотовая связь для россиян в следующем году подорожает на 10-15%

Средняя стоимость тарифов у операторов сотовой связи в следующем году может увеличиться на 10-15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные предварительного опроса Telecom Daily.
Гендиректор аналитического агентства Денис Кусков уточнил, что повышение цен вызвано необходимостью закупать оборудование, которое сейчас находится под западными санкциями.
Эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг» согласились с такими прогнозами и отметили, что операторы нуждаются в дополнительных средствах.
Федеральная антимонопольная служба России ранее провела проверку и обвинила мобильного оператора МТС в необоснованном повышении цен свои услуги, нарушающем интересы потребителей, напоминает «ФедералПресс».