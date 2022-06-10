Сотни жителей Херсонской области ежедневно подают заявления на получение гражданства России

Тысячи жителей Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».
Стремоусов подчеркнул, что жители области активно подают документы, необходимые для получения российского гражданства. По его словам, соответствующие органы получают сотни таких заявлений ежедневно.
«Сотни людей каждый день, это уже тысячи поданных заявлений на российское гражданство, тенденция достаточно резвая», — заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области.
Отмечается, что в настоящее время регион готовится к проведению референдума по вхождению Херсонской области в состав России. По словам Стремоусова, он может пройти в 2022 году.
Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она направлена на обеспечение безопасности жителей Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проведение спецоперации является вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.