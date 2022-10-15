Составлен топ-8 русских привычек, которые быстро перенимают европейцы

Прийти в гости с подарком в Европе или США считается не очень вежливым, однако в России все наоборот, и пожившие в РФ иностранцы начинают относиться к такой традиции благосклонно. Еще одной привычкой в списке оказалось самолечение. У европейцев с приемом лекарств все строго — только по рецепту врача. Однако чай с малиной, медом или лимоном, баня и разогрев ног в воде быстро перенимаются иностранцами.