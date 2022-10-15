Составлен топ-8 русских привычек, которые быстро перенимают европейцы

Пожившие в России иностранцы перенимают привычки местных жителей и зачастую возвращаются на родину чуть-чуть русскими.
В топ-8 привычек, быстро «липнущих» к европейцам, вошел обычай не ставить на стол пустую бутылку из-под алкоголя и не убирать в холодильник уже початую. Иностранцы быстро смекают, что русские все делают правильно, допивая спиртное до донышка.
«Ведь что может быть лучше философского разговора за рюмочкой горячительного?» — пишет LIFE24.
Европейцы признаются, что до посещения России никогда не задумывались о проветривании помещений и прогулок на свежем воздухе перед сном. Финская журналистка Анна-Лена Лаурен назвала русских «одержимыми проветриванием», что вызвало недовольство среди населения РФ.
«Оно и понятно — климат у нас холодный, на природу выбраться удается нечасто, так что открытая форточка действительно становится единственным источником кислорода», — говорится в публикации.
Привычка дарить букеты на праздники тоже стала неожиданностью для иностранцев, так как в Западной Европе основным поводом для этого служит болезнь кого-то из близких. Объяснение русской привычки довольно простое: когда кругом в течение семи месяцев лежит снег, хочется праздника для глаз.
Многие европейцы после возвращения домой отмечают, что жить не могут без русских продуктов. Например, в Испании любят сметану — некоторые добавляют ее даже в макароны. Еще один русский продукт, который предпочитают в этой стране, — гречка. Ее любят не только за вкус, сколько за низкое содержание калорий. Жители Восточной Германии обожают солянку, французы сходят с ума от русских пирожков, поляки — от холодца, бельгийцы — от пельменей с уксусом.
Посетившие Россию европейцы также начинают понимать ценность чаепития, ведь для русских это в первую очередь общение. Иностранцев восхищает, что россияне догадались заваривать чай в специальном чайнике, а во время беседы добавлять туда кипяток.
Девушки из Европы с удивлением замечают, что в России очень развита бьюти-индустрия. На родине иностранкам приходится искать русских мастеров, которые делают свою работу на совесть.
«”Русская мастерица” для многих европеек становится настоящим фетишем», — отметили авторы материала.
Прийти в гости с подарком в Европе или США считается не очень вежливым, однако в России все наоборот, и пожившие в РФ иностранцы начинают относиться к такой традиции благосклонно. Еще одной привычкой в списке оказалось самолечение. У европейцев с приемом лекарств все строго — только по рецепту врача. Однако чай с малиной, медом или лимоном, баня и разогрев ног в воде быстро перенимаются иностранцами.