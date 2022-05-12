Составлен топ-10 фонтанов Петербурга, которые можно посмотреть вместо комплекса в Петергофе

Сезон фонтанов стартовал в Петергофе. Полюбоваться ими можно, купив входной билет в парк. Для тех, кто не хочет платить за созерцание прекрасного, петербургские журналисты составили подборку десяти фонтанов, о которых знает не каждый турист.