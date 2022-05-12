Составлен топ-10 фонтанов Петербурга, которые можно посмотреть вместо комплекса в Петергофе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Сезон фонтанов стартовал в Петергофе. Полюбоваться ими можно, купив входной билет в парк. Для тех, кто не хочет платить за созерцание прекрасного, петербургские журналисты составили подборку десяти фонтанов, о которых знает не каждый турист.
СМИ перечислили десять лучших фонтанных комплексов на основе опроса горожан. Самым популярным оказался фонтан у Российской национальной библиотеки. Второе и третье места достались фонтанам в парках 300-летия Петербурга и в Южно-Приморском.
Топ-5 замыкают комплексы в Летнем саду и фонтанчик во дворе Сен-Жермен, пишет Peterburg2. В список также вошли поющий фонтан «Мир детям», адмиралтейский в Александровском саду, фонтаны в Воронихинском сквере и возле Финляндского вокзала, а также на Московской площади.
загрузка...