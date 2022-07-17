Составлен рейтинг лучших кроссоверов с пробегом по цене упрощенного «Патриота»

Недавно Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям отказаться от блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности в обмен на скидки. «Автоновости дня» составили топ-5 кроссоверов с пробегом по цене упрощенного «Патриота», который предлагается за 1 540 000 рублей.

Первое место заняла Hyundai Creta. Примерно за те же деньги можно приобрести машину 2017 года года, которая будет оснащена полным приводом, автоматической коробкой передач, а также всеми перечисленными в первом абзаце элементами.





Вторым и третьим в списке оказались китайские кроссоверы Haval H6 и Geely Atlas. Haval H6 можно купить 2017—2019 годов выпуска, а Geely Atlas — 2018—2019 годов. Обе модели имеют полный привод, однако Haval идет только с механической, а Geely — с автоматической коробкой передач.

Замыкают пятёрку лучших альтернатив упрощенному «Патриоту» японский Nissan X-Trail и французский Renault Duster. Nissan X-Trail за эти деньги будет четырех- или пятилетним. У Renault Duster можно найти совсем свежим в топовой комплектации с 2,0-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом.