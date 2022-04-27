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    Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове-на-Дону

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове-на-Дону

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    Федеральное агентство новостей

    Специалисты портала «Авито Работа» составили рейтинг вакансий с самым высоким уровнем оплаты труда в Ростове-на-Дону.

    На первом месте работники области автобизнеса. В среднем специалисты в этой сфере получают 55 тысяч рублей. Как отмечает портал «Привет-Ростов.ру», водителям такси обещают ежемесячный доход до 130 тысяч рублей. Причем наличие вакансий на эту должность говорит о нехватке специалистов, что довольно странно.

    На втором месте сфера логистики и транспорта. Здесь зарплата начинается от 52,5 тысяч рублей в месяц. На третьем месте банковская сфера. Специалисты отрасли кредитования могут заработать от 50,5 тысяч рублей в месяц. Далее расположились строители. Их зарплата составит 50 тысяч рублей в месяц.

    Замыкает рейтинг IT-отрасль. Специалисты в области компьютерных технологий в среднем могут заработать 41 тысячу рублей в месяц.

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