Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове-на-Дону

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Специалисты портала «Авито Работа» составили рейтинг вакансий с самым высоким уровнем оплаты труда в Ростове-на-Дону.
На первом месте работники области автобизнеса. В среднем специалисты в этой сфере получают 55 тысяч рублей. Как отмечает портал «Привет-Ростов.ру», водителям такси обещают ежемесячный доход до 130 тысяч рублей. Причем наличие вакансий на эту должность говорит о нехватке специалистов, что довольно странно.
На втором месте сфера логистики и транспорта. Здесь зарплата начинается от 52,5 тысяч рублей в месяц. На третьем месте банковская сфера. Специалисты отрасли кредитования могут заработать от 50,5 тысяч рублей в месяц. Далее расположились строители. Их зарплата составит 50 тысяч рублей в месяц.
Замыкает рейтинг IT-отрасль. Специалисты в области компьютерных технологий в среднем могут заработать 41 тысячу рублей в месяц.