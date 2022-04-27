Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове-на-Дону

На первом месте работники области автобизнеса. В среднем специалисты в этой сфере получают 55 тысяч рублей. Как отмечает портал «Привет-Ростов.ру», водителям такси обещают ежемесячный доход до 130 тысяч рублей. Причем наличие вакансий на эту должность говорит о нехватке специалистов, что довольно странно.