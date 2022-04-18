Составители списка лучших книг к юбилею Елизаветы II проигнорировали Джоан Роулинг

По словам профессора современной литературы Лондонского университета королевы Марии Сушейла Наста, по поводу включения книг Роулинг велась дискуссия. Но в итоге ее произведение решили не добавлять в перечень. Многие связывают это со скандалом вокруг прав трансгендеров с участием писательницы.