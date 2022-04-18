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    Составители списка лучших книг к юбилею Елизаветы II проигнорировали Джоан Роулинг

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Составители списка лучших книг к юбилею Елизаветы II проигнорировали Джоан Роулинг

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     pixabay.com/PD

    Благотворительные организации The Reading Agency и BBC Art составили список 70 лучших книг Содружества наций, приуроченный к празднованию юбилея Елизаветы II. Но произведения писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттера в него не попали, пишет The Daily Telegraph.

    Список 70 лучших книг составлялся на протяжении пяти месяцев. В первоначальном перечне книга Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» была, но в шорт-лист не попала.

    По словам профессора современной литературы Лондонского университета королевы Марии Сушейла Наста, по поводу включения книг Роулинг велась дискуссия. Но в итоге ее произведение решили не добавлять в перечень. Многие связывают это со скандалом вокруг прав трансгендеров с участием писательницы.

    Недавно в США показали премьеру третьей части «Фантастических тварей» по вселенной Гарри Поттера. Но лента не смогла продемонстрировать достойный результат на старте.

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