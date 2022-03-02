Сосновский: Германия хочет заставить замолчать русских, массово принимая беженцев из Украины

Сосновский: Германия хочет заставить замолчать русских, массово принимая беженцев из Украины Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

Беженцам с Украины не надо проходить процедуру предоставления убежища, они сразу получают защиту ЕС сроком до 3 лет, сообщили в МВД Германии. ФРГ готова принять жителей Украины, потому что их руками планируется «усмирить» русский мир. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Сосновский на своей странице в Telegram.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что Берлин готов помочь беженцам быстро и без бюрократии. Она также отметила, что беженцам помогают получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.

Сосновский: Германия хочет заставить замолчать русских, массово принимая беженцев из Украины

Немецкий политолог Александр Сосновский уверен, что за предложением Германии помочь беженцам из Украины стоит собственная выгода. ФРГ желает «усмирить» русский мир руками украинцев, подчеркнул эксперт.

«Германия примет до миллиона беженцев не потому, что жалеет украинцев, нет. Они хотят руками украинцев “усмирить” русский мир. И таким образом добиться того, чтобы русские молчали. Как вам такое?» — задался вопросом политолог.

Жители Украины не готовы воевать за президента Владимира Зеленского, люди платят безумные деньги, чтобы бежать из родных городов. Доходит до того, что украинцы устраивают давки и даже драки на автобусных станциях и вокзалах — главное поскорее выбраться из страны любым способом. Поток мигрантов в страны ЕС увеличивается с каждым днем.

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