Признавайтесь, у вас же тоже иногда совсем нет настроения готовить? Или как минимум слишком долго стоять у плиты. Особенно остро это ощущается по утрам, но кто сказал, что нужно отказываться от завтрака? Специально для этого случая мы составили для вас легкую подборку рецептов. В нее входят сосиски на завтрак, которые не только питательные и вкусные, но и выглядят эффектно.

При желании каждое из этих простых блюд может стать фирменной закуской к фильму или сытным ужином. Основные ингредиенты — хлеб, яйца, сыр и, конечно, сосиски. В общем всё то, что вы с легкостью найдете в ближайшем к вам магазине.

Блюда из сосисок

Яйцо в гнездышке

Вам понадобится:

4 картофелины

соль по вкусу

5 сосисок

2 яйца

черный перец по вкусу

зеленый лук по вкусу

100 г ветчины

70 г моцареллы

оливковое масло по вкусу

Предварительно отварите картофель. Сосиски разрежьте напополам, а затем сделайте в каждой половинке продольный надрез, не дорезая до конца. Вставьте зубочистку между концами, как на видео, чтобы получился уголок. Разомните картофель в пюре, смешайте с солью, перцем, зеленью и мелко нарезанной ветчиной. Выложите уголочки из сосисок в форме звездочки, как на видео. Центр заполните картофельным пюре с ветчиной, верх присыпьте тертой моцареллой, а поверх нее положите желток. Готовьте под крышкой несколько минут, пока сыр не расплавится, и подавайте на стол.

Гренки с сосисками

Вам понадобится:

4 ломтика хлеба

2 сосиски

2 яйца

сливочное масло по вкусу

соль по вкусу

перец по вкусу

4 ломтика сыра

кетчуп по вкусу

горчица по вкусу

Сосиски нарежьте на кружочки. Из хлеба аккуратно вырежьте мякиш и раскатайте его в два квадрата. Взбейте яйца. Растопите на сковороде кусочек сливочного масла и выложите корочки, как показано в видео. Внутрь корочек положите кружочки сосисок и залейте их взбитым яйцом. Присыпьте перцем, накройте всё сверху ломтиками сыра и смажьте его кетчупом с горчицей. Затем накройте ломтиком хлеба, переверните и жарьте еще пару минут.

Трубочки с сосисками

Вам понадобится:

5 сосисок

2 листа лаваша

5 ломтиков сыра

1 яйцо

кунжут по вкусу

Лаваш нарежьте на длинные прямоугольники шириной примерно в одну сосиску. На каждый выложите сыр, а поверх сыра — сосиску. Заверните сосиску в рулет. Достаточно всего пары оборотов лаваша, иначе будет слишком много теста. Взбейте яйцо, смажьте им краешки лаваша и выложите трубочки на противень швами вниз. Сверху также смажьте яйцом. Присыпьте кунжутом и отправьте трубочки запекаться в духовку на 5 минут при 180 градусах.

На каждое из этих блюд уходит не больше 10 минут, зато все будут довольны и сыты. Подавать их следует с любимыми соусами сразу после приготовления. С этими рецептами всегда можно немного экспериментировать: менять виды сыра и сосисок, добавлять любимые специи и даже овощи. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

