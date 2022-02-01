Признавайтесь, у вас же тоже иногда совсем нет настроения готовить? Или как минимум слишком долго стоять у плиты. Особенно остро это ощущается по утрам, но кто сказал, что нужно отказываться от завтрака? Специально для этого случая мы составили для вас легкую подборку рецептов. В нее входят сосиски на завтрак, которые не только питательные и вкусные, но и выглядят эффектно.
При желании каждое из этих простых блюд может стать фирменной закуской к фильму или сытным ужином. Основные ингредиенты — хлеб, яйца, сыр и, конечно, сосиски. В общем всё то, что вы с легкостью найдете в ближайшем к вам магазине.
Блюда из сосисок
Яйцо в гнездышке
Вам понадобится:
- 4 картофелины
- соль по вкусу
- 5 сосисок
- 2 яйца
- черный перец по вкусу
- зеленый лук по вкусу
- 100 г ветчины
- 70 г моцареллы
- оливковое масло по вкусу
- Предварительно отварите картофель.
- Сосиски разрежьте напополам, а затем сделайте в каждой половинке продольный надрез, не дорезая до конца. Вставьте зубочистку между концами, как на видео, чтобы получился уголок.
- Разомните картофель в пюре, смешайте с солью, перцем, зеленью и мелко нарезанной ветчиной.
- Выложите уголочки из сосисок в форме звездочки, как на видео. Центр заполните картофельным пюре с ветчиной, верх присыпьте тертой моцареллой, а поверх нее положите желток.
- Готовьте под крышкой несколько минут, пока сыр не расплавится, и подавайте на стол.
Гренки с сосисками
Вам понадобится:
- 4 ломтика хлеба
- 2 сосиски
- 2 яйца
- сливочное масло по вкусу
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 4 ломтика сыра
- кетчуп по вкусу
- горчица по вкусу
- Сосиски нарежьте на кружочки.
- Из хлеба аккуратно вырежьте мякиш и раскатайте его в два квадрата.
- Взбейте яйца.
- Растопите на сковороде кусочек сливочного масла и выложите корочки, как показано в видео. Внутрь корочек положите кружочки сосисок и залейте их взбитым яйцом.
- Присыпьте перцем, накройте всё сверху ломтиками сыра и смажьте его кетчупом с горчицей.
- Затем накройте ломтиком хлеба, переверните и жарьте еще пару минут.
Трубочки с сосисками
Вам понадобится:
- 5 сосисок
- 2 листа лаваша
- 5 ломтиков сыра
- 1 яйцо
- кунжут по вкусу
- Лаваш нарежьте на длинные прямоугольники шириной примерно в одну сосиску.
- На каждый выложите сыр, а поверх сыра — сосиску. Заверните сосиску в рулет. Достаточно всего пары оборотов лаваша, иначе будет слишком много теста.
- Взбейте яйцо, смажьте им краешки лаваша и выложите трубочки на противень швами вниз. Сверху также смажьте яйцом.
- Присыпьте кунжутом и отправьте трубочки запекаться в духовку на 5 минут при 180 градусах.
На каждое из этих блюд уходит не больше 10 минут, зато все будут довольны и сыты. Подавать их следует с любимыми соусами сразу после приготовления. С этими рецептами всегда можно немного экспериментировать: менять виды сыра и сосисок, добавлять любимые специи и даже овощи. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!
The post Сосиски на завтрак appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)