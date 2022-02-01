Сосиски на завтрак

Сосиски на завтрак Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Признавайтесь, у вас же тоже иногда совсем нет настроения готовить? Или как минимум слишком долго стоять у плиты. Особенно остро это ощущается по утрам, но кто сказал, что нужно отказываться от завтрака? Специально для этого случая мы составили для вас легкую подборку рецептов. В нее входят сосиски на завтрак, которые не только питательные и вкусные, но и выглядят эффектно.

При желании каждое из этих простых блюд может стать фирменной закуской к фильму или сытным ужином. Основные ингредиенты — хлеб, яйца, сыр и, конечно, сосиски. В общем всё то, что вы с легкостью найдете в ближайшем к вам магазине.

Содержание
  1. Блюда из сосисок
  2. Яйцо в гнездышке
  3. Гренки с сосисками
  4. Трубочки с сосисками

Блюда из сосисок

Яйцо в гнездышке

Вам понадобится:

  • 4 картофелины
  • соль по вкусу
  • 5 сосисок
  • 2 яйца
  • черный перец по вкусу
  • зеленый лук по вкусу
  • 100 г ветчины
  • 70 г моцареллы
  • оливковое масло по вкусу
  1. Предварительно отварите картофель.
  2. Сосиски разрежьте напополам, а затем сделайте в каждой половинке продольный надрез, не дорезая до конца. Вставьте зубочистку между концами, как на видео, чтобы получился уголок.
  3. Разомните картофель в пюре, смешайте с солью, перцем, зеленью и мелко нарезанной ветчиной.
  4. Выложите уголочки из сосисок в форме звездочки, как на видео. Центр заполните картофельным пюре с ветчиной, верх присыпьте тертой моцареллой, а поверх нее положите желток.
  5. Готовьте под крышкой несколько минут, пока сыр не расплавится, и подавайте на стол.

Гренки с сосисками

Вам понадобится:

  • 4 ломтика хлеба
  • 2 сосиски
  • 2 яйца
  • сливочное масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 4 ломтика сыра
  • кетчуп по вкусу
  • горчица по вкусу
  1. Сосиски нарежьте на кружочки.
  2. Из хлеба аккуратно вырежьте мякиш и раскатайте его в два квадрата.
  3. Взбейте яйца.
  4. Растопите на сковороде кусочек сливочного масла и выложите корочки, как показано в видео. Внутрь корочек положите кружочки сосисок и залейте их взбитым яйцом.
  5. Присыпьте перцем, накройте всё сверху ломтиками сыра и смажьте его кетчупом с горчицей.
  6. Затем накройте ломтиком хлеба, переверните и жарьте еще пару минут.

Трубочки с сосисками

Вам понадобится:

  • 5 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 5 ломтиков сыра
  • 1 яйцо
  • кунжут по вкусу
  1. Лаваш нарежьте на длинные прямоугольники шириной примерно в одну сосиску.
  2. На каждый выложите сыр, а поверх сыра — сосиску. Заверните сосиску в рулет. Достаточно всего пары оборотов лаваша, иначе будет слишком много теста.
  3. Взбейте яйцо, смажьте им краешки лаваша и выложите трубочки на противень швами вниз. Сверху также смажьте яйцом.
  4. Присыпьте кунжутом и отправьте трубочки запекаться в духовку на 5 минут при 180 градусах.

На каждое из этих блюд уходит не больше 10 минут, зато все будут довольны и сыты. Подавать их следует с любимыми соусами сразу после приготовления. С этими рецептами всегда можно немного экспериментировать: менять виды сыра и сосисок, добавлять любимые специи и даже овощи. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

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