«Сошла с ума»: Тигран Кеосаян «поставил диагноз» сбежавшей в Испанию Лазаревой

Совсем недавно телеведущая Татьяна Лазарева уехала в Испанию, где находится по сей день. При этом артистка продолжает нелестно высказываться о родине и соотечественниках. Режиссер Тигран Кеосаян считает, что юмористка сошла с ума, передает StarHit.ru.
Однако кинодеятель подчеркнул, что ни в коем случае не пытается оскорблять Лазареву, в отличии от нее самой. По словам Кеосаяна, практически в каждом интервью телеведущей есть грубые высказывания в адрес соотечественников.
«Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая», — утонил 56-летний режиссер в шоу «Эмпатия Манучи».
Отметим, после Лазарева эмигрировала в Испанию, на территории которой имеет собственный дом. Артистка не раз признавалась, что давно привыкла к критике в свой адрес, поэтому выбрала просто не обращать на нее внимание.
При этом экс-ведущая популярных программ принимает участие в украинских комик-шоу, где продолжает высмеивать Россию.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лазарева посоветовала Галкину не работать вместе с Шевчуком и Макаревичем.