Новости0

«Сошла с ума»: Тигран Кеосаян «поставил диагноз» сбежавшей в Испанию Лазаревой

«Сошла с ума»: Тигран Кеосаян «поставил диагноз» сбежавшей в Испанию Лазаревой
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Совсем недавно телеведущая Татьяна Лазарева уехала в Испанию, где находится по сей день. При этом артистка продолжает нелестно высказываться о родине и соотечественниках. Режиссер Тигран Кеосаян считает, что юмористка сошла с ума, передает StarHit.ru.

Однако кинодеятель подчеркнул, что ни в коем случае не пытается оскорблять Лазареву, в отличии от нее самой. По словам Кеосаяна, практически в каждом интервью телеведущей есть грубые высказывания в адрес соотечественников.

«Я с ней как-то встретился. Тогда она еще не сошла с ума. Не знаю, что с ней случилось. Она реально талантливая», — утонил 56-летний режиссер в шоу «Эмпатия Манучи».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отметим, после Лазарева эмигрировала в Испанию, на территории которой имеет собственный дом. Артистка не раз признавалась, что давно привыкла к критике в свой адрес, поэтому выбрала просто не обращать на нее внимание.

При этом экс-ведущая популярных программ принимает участие в украинских комик-шоу, где продолжает высмеивать Россию. 

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Лазарева посоветовала Галкину не работать вместе с Шевчуком и Макаревичем.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.