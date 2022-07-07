Соседову понравилась идея провести конкурс на лучший памятник Шатунову

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об идее провести конкурс на лучший памятник певцу Юрию Шатунову. Эскиз будущей скульптуры выберут родственники.
Соседов высоко оценил эту идею и подчеркнул, что она далеко не новая. Таким же образом выбирали памятники Владимиру Высоцкому и Виктору Цою. Критик считает, что близкие певца заботятся о том, как к этому образу отнесутся поклонники.
«Прекрасно, что семье Шатунова небезразлично, как Юра будет увековечен в памятнике и как его увидят многочисленные поклонницы», — заявил Соседов в беседе с NEWS.ru.
Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Солист «Ласкового мая» умер 23 июня от инфаркта.