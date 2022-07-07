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Соседову понравилась идея провести конкурс на лучший памятник Шатунову

Соседову понравилась идея провести конкурс на лучший памятник Шатунову
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об идее провести конкурс на лучший памятник певцу Юрию Шатунову. Эскиз будущей скульптуры выберут родственники.

Соседов высоко оценил эту идею и подчеркнул, что она далеко не новая. Таким же образом выбирали памятники Владимиру Высоцкому и Виктору Цою. Критик считает, что близкие певца заботятся о том, как к этому образу отнесутся поклонники.

«Прекрасно, что семье Шатунова небезразлично, как Юра будет увековечен в памятнике и как его увидят многочисленные поклонницы», — заявил Соседов в беседе с NEWS.ru.

Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Солист «Ласкового мая» умер 23 июня от инфаркта.

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RusNewsToday24
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