Соседов жестко высказался в адрес Гребенщикова, призвав его задуматься о старости

Лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову следует задуматься «о вечном», а не высказывать какую-то позицию. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов, передает издание «Украина.ру».
По словам журналиста, Гребенщиков как музыкант уже никому не интересен. Сейчас артисту стоит задуматься о том, как обеспечить старость, а не выступать с провокационными заявлениями.
«Да кому он здесь сдался. Уже совершенно непонятно, о чем эти его тексты. Все это ушло. Все это было. Когда-то это было свежо, сейчас это уже все мудрено, муторно, неинтересно. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес», — заключил критик.