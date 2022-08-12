Соседов жестко высказался в адрес Гребенщикова, призвав его задуматься о старости

«Да кому он здесь сдался. Уже совершенно непонятно, о чем эти его тексты. Все это ушло. Все это было. Когда-то это было свежо, сейчас это уже все мудрено, муторно, неинтересно. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес», — заключил критик.