Новости0

Соседов рассказал, что стоит за словами Королевой о концертах для народа

Соседов рассказал, что стоит за словами Королевой о концертах для народа
prt scr youtube.com | Super

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил смысл терапевтической миссии, с которой певица Наташа Королева поехала с концертами по России.

Соседов решил защитить исполнительницу. Он уточнил, что Королева в любой ситуации остается певицей, которой нужно делать свою работу. По его словам, звезда не должна забрасывать свою музыкальную карьеру.

«Люди должны знать о концерте, иначе она не продаст билеты. Поэтому и говорит, что хочет спеть, поддержать дух», — поделился журналист с порталом PopCornNews.

Каждая программа артистов обязательно сопровождается определенным посылом, заключил Соседов. Королева объявила о начале своего концертного тура, который основывается на терапевтической мисси. Она решила поддержать россиян в трудные времена.

гастроли мнение наташа королева сергей соседов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.