Соседов рассказал, что стоит за словами Королевой о концертах для народа

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил смысл терапевтической миссии, с которой певица Наташа Королева поехала с концертами по России.
Соседов решил защитить исполнительницу. Он уточнил, что Королева в любой ситуации остается певицей, которой нужно делать свою работу. По его словам, звезда не должна забрасывать свою музыкальную карьеру.
«Люди должны знать о концерте, иначе она не продаст билеты. Поэтому и говорит, что хочет спеть, поддержать дух», — поделился журналист с порталом PopCornNews.
Каждая программа артистов обязательно сопровождается определенным посылом, заключил Соседов. Королева объявила о начале своего концертного тура, который основывается на терапевтической мисси. Она решила поддержать россиян в трудные времена.