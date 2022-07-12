Соседов рассказал, что много лет назад Пугачева подверглась преследованию маньяка

Сергей Соседов рассказал историю о том, что Аллу Пугачеву много лет назад преследовал маньяк.
Музыкальный критик уточнил, что Примадонна получала угрожающие письма и сообщения от неадекватного поклонника. Однако, по словам телеведущего, мужчина, выглядевший как уголовник, специально приехал в Москву. Его смогли вычислить и задержать.
«Он ей угрожал. Присылал письма. Пугачева обращалась в милицию. Ей рекомендовали даже уехать из страны, что она и сделала. Она в Болгарию уехала. Сделала себе гастроли, чтобы оказаться вне дома. Она очень тогда испугалась. Это был действительно маньяк», — сообщил Соседов.
Телеведущий отметил, что таким преследованиям в советское время подвергались многие отечественные звезды, такие как Муслим Магомаев.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик. Однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.