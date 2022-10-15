Новости0

Соседов озвучил сценическое имя новой большой российской звезды

Критик Соседов раскритиковал дуэт Шуфутинского и Крида
prt scr youtube.com | Ходят Слухи

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов высказался о современных российских исполнителях. Телеведущий назвал сценическое имя новой большой звезды отечественной эстрады.

По словам Соседова, в последние годы в российском шоу-бизнесе сформировалось засилье певцов, односложные песни которых забываются через три дня. Однако в текстах композиций должен прослеживаться смысл, убежден эксперт. Такими треками отличается певец SHAMAN, считает критик.

«SHAMAN — талантливый артист. Патриотическая песня всегда должна звучать. Иначе общество будет разлагаться», — цитирует телеведущего BLITZ+.

Соседов добавил, что сегодня многие песни — это просто набор рифм без малейшего смысла. По словам критика, ничего не значащие треки уже надоели.

музыкальный критик певец Соседов шаман
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.