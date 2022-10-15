Соседов озвучил сценическое имя новой большой российской звезды

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов высказался о современных российских исполнителях. Телеведущий назвал сценическое имя новой большой звезды отечественной эстрады.
По словам Соседова, в последние годы в российском шоу-бизнесе сформировалось засилье певцов, односложные песни которых забываются через три дня. Однако в текстах композиций должен прослеживаться смысл, убежден эксперт. Такими треками отличается певец SHAMAN, считает критик.
«SHAMAN — талантливый артист. Патриотическая песня всегда должна звучать. Иначе общество будет разлагаться», — цитирует телеведущего BLITZ+.
Соседов добавил, что сегодня многие песни — это просто набор рифм без малейшего смысла. По словам критика, ничего не значащие треки уже надоели.