Соседов объяснил, почему на прощании с Шатуновым было мало звезд шоу-бизнеса

Музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что покойный солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов при жизни практически не помогал своим коллегам. Именно поэтому на траурную церемонию прощания с артистом приехало мало звезд отечественного шоу-бизнеса.
Исполнитель хита «Седая ночь» скончался в карете скорой помощи на 49-м году жизни. Медики диагностировали у знаменитости обширный инфаркт, однако не успели вовремя оказать необходимую помощь.
Закрытая церемония прощания с артистом прошла 27 июня на Троекуровском кладбище. Мероприятие посетили родственники, друзья и лишь немногие представители российского шоу-бизнеса.
«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот [певец Иосиф] Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями», – рассказал Соседов в комментарии для Teleprogramma.pro.
Напомним, на открытую церемонию прощания с Шатуновым днем ранее пришли несколько тысяч его фанатов. Многие из них в знак памяти и любви принесли белые розы.