Соседов объяснил, почему на прощании с Шатуновым было мало звезд шоу-бизнеса

«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот [певец Иосиф] Кобзон много помогал, к нему много народу приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями», – рассказал Соседов в комментарии для Teleprogramma.pro.