Соседов объяснил, почему Аллегрова категорически не любила прозвище «императрица»

Певица Ирина Аллегрова долгое время буквально ненавидела прозвище «императрица», полученное от СМИ, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, это слово вызывало у исполнительницы неприятные ассоциации, передает CTNews.
Один из главных хитов Ирины Аллегровой «Императрица» стал для нее своего рода проклятьем, плотно закрепив за певицей одноименное сценическое прозвище. Однако сама Ирина крайне негативно относилась к громкому «псевдониму», поскольку он ассоциировался у нее с психиатрической больницей.
«Она ужасно относится к тому, что ее называют “императрицей”. Ей это категорически не нравится, вплоть до того, что она отказывалась петь на концертах эту и другие песни. Эти прозвища походят на психиатрическую больницу, где есть Наполеоны, Кутузовы, Екатерины II. Это все дико. Это просто песня, а она эстрадная певица. А к ней прицепилось это прозвище “Императрица”, — рассказал Соседов.
Ранее Сергей Соседов заявил, что умерший Юрий Шатунов «не дотягивал» до звания народного артиста.