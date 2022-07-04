Соседов объяснил, почему Аллегрова категорически не любила прозвище «императрица»

«Она ужасно относится к тому, что ее называют “императрицей”. Ей это категорически не нравится, вплоть до того, что она отказывалась петь на концертах эту и другие песни. Эти прозвища походят на психиатрическую больницу, где есть Наполеоны, Кутузовы, Екатерины II. Это все дико. Это просто песня, а она эстрадная певица. А к ней прицепилось это прозвище “Императрица”, — рассказал Соседов.