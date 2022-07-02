Соседов объяснил холодным отношением звезд к Шатунову их отсутствие на похоронах музыканта

Прощальная церемония с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым состоялась 26 июня. На ней были замечены лишь некоторые коллеги певца — Николай Басков, Игорь Крутой и создатель группы Сергей Кузнецов. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал истинную причину отсутствия многих звезд на похоронах музыканта, передает StarHit.
Соседов заявил, что остальные артисты не посетили церемонию прощания не из-за занятости или личных дел, а из-за прохладного отношения к покойному Шатунову.
«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит», — подчеркнул музыкальный критик.
Отметим, гражданская панихида по Шатунову прошла 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с кумиром пришли более 10 тысяч фанатов. Похороны музыканта состоялись во вторник, 28 июня.
Сейчас могила Шатунова усыпана белыми розами, игрушками и открытками от тысяч поклонников. Фанаты до сих пор приходят на кладбище, чтобы почтить память любимого кумира.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что адвокат Князев объяснил, почему супруга Шатунова торопится с оформлением наследства певца.