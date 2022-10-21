Соседов назвал Татьяну Тарасову величайшим тренером за всю историю мирового фигурного катания

Недавно стало известно, что после госпитализации Тарасова сразу вернулась на съемки «Ледникового периода», однако поклонники уверены, что тренер подвергает себя необоснованному риску. В ответ на это Соседов заявил, что Тарасова — величайший тренер за всю историю мирового фигурного катания, и сама вправе решать, что ей делать.