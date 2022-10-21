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Соседов назвал Татьяну Тарасову величайшим тренером за всю историю мирового фигурного катания

Госпитализированная Татьяна Тарасова намерена продолжить работать в «Ледниковом периоде»
Global Look Press | FTP

Критик Сергей Соседов назвал тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову величайшим тренером в истории и заявил, что она вправе сама решать, когда уходить на заслуженный отдых.

Недавно стало известно, что после госпитализации Тарасова сразу вернулась на съемки «Ледникового периода», однако поклонники уверены, что тренер подвергает себя необоснованному риску. В ответ на это Соседов заявил, что Тарасова — величайший тренер за всю историю мирового фигурного катания, и сама вправе решать, что ей делать.

«Пусть Татьяна Анатольевна решает этот вопрос сама. Никто не имеет права за нее что-то решать. Это человек характера, со стальной волей, стержнем. … Она все отдала служению спорту, фигурному катанию, положила на это и личную жизнь, и все абсолютно», — цитирует Соседова Пятый канал.

Ранее сообщалось, что медики диагностировали 75-летней Татьяне Тарасовой синдром вертебробазилярной недостаточности.

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