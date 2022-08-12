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Соседов назвал «старпером» критикующего спецоперацию Гребенщикова

Соседов назвал «старпером» критикующего спецоперацию Гребенщикова
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Российский журналист Сергей Соседов назвал критикующего спецоперацию на Украине рок-музыканта Бориса Гребенщикова «старпером».

По его мнению, артист уже давно потерял для россиян интерес. Музыкальный критик дал лидеру «Аквариума» совет подумать о главном и вечном, включая тему старости и то, как он собирается ее себе обеспечивать

«Кто еще уехал? Гребенщиков уехал. Да кому он здесь сдался. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес. А эта публика — это уже старперы. Им нужно уже старость обеспечивать свою хорошую», — цитирует публициста портал «Украина.ру».

Музыкальный критик также заявил, что многие из сбежавших знаменитостей, включая Гребенщикова, «потеряли ориентацию в пространстве». С другой стороны, как сообщил Соседов, элита российского шоу-бизнеса поддержала СВО на украинской территории.

Борис Гребенщиков сво на украине сергей соседов
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