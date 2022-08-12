Соседов назвал «старпером» критикующего спецоперацию Гребенщикова

Российский журналист Сергей Соседов назвал критикующего спецоперацию на Украине рок-музыканта Бориса Гребенщикова «старпером».
По его мнению, артист уже давно потерял для россиян интерес. Музыкальный критик дал лидеру «Аквариума» совет подумать о главном и вечном, включая тему старости и то, как он собирается ее себе обеспечивать
«Кто еще уехал? Гребенщиков уехал. Да кому он здесь сдался. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес. А эта публика — это уже старперы. Им нужно уже старость обеспечивать свою хорошую», — цитирует публициста портал «Украина.ру».
Музыкальный критик также заявил, что многие из сбежавших знаменитостей, включая Гребенщикова, «потеряли ориентацию в пространстве». С другой стороны, как сообщил Соседов, элита российского шоу-бизнеса поддержала СВО на украинской территории.