Соседов назвал «старпером» критикующего спецоперацию Гребенщикова

«Кто еще уехал? Гребенщиков уехал. Да кому он здесь сдался. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес. А эта публика — это уже старперы. Им нужно уже старость обеспечивать свою хорошую», — цитирует публициста портал «Украина.ру».