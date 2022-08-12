Соседка Николаева намекнула на проблемы в браке певца с Проскуряковой

В Сети не первый день обсуждают возможные проблемы в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Соседка звездной пары — светская львица Милена Дейнега — рассказала, что у супругов не все так гладко, передает 5-tv.ru.
Дейнега вспомнила, как год назад произошел громкий скандал — конфликтная ситуация, по ее словам, началась по инициативе жены Николаева. Она прислала грубое сообщение с требованием переставить машину с «ее парковочного места». Из этого светская львица сделала вывод, что у звездной читы не все в порядке в отношениях.
«Мне кажется, что-то у них происходит в семье Не знаю, почему она себя так ведет… Когда мы приехали, на нашей машине стоял стаканчик с виски. То есть она вышла из-за руля в алкогольном опьянении», — пояснила она.