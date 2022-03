Соседи на грядке для чеснока: какие растения можно садить рядом

Одна из моих новых соседок по даче — начинающий огородник. Это был ее первый опыт, который, по ее словам, оказался не очень успешным. Она старательно ухаживала за растениями, вовремя их поливала и удобряла. Только урожай в конце сезона всё равно был скудным. Оказалось, проблема в неправильной посадке растений. Не все соседи на грядке могут ужиться, некоторые культуры способны угнетать рост и развитие других.

Сегодня хочу поговорить об одном из самых популярных растений на огороде — чесноке. В целом это неприхотливая культура. Но очень чувствительная к неправильно подобранному соседству. Высаженная рядом рассада должна стимулировать соседа. Только в таком случае вы сможете получить хороший урожай чеснока.

Что можно сажать по соседству с чесноком

Лучше всего посадить чеснок после зерновых и бахчевых культур (тыква, кабачок, патиссон), кормовых трав и бобовых. Они обогащают почву питательными веществами, что позволяет вырастить более крупные головки.

Многие растения с удовольствием станут соседями чеснока, потому что его специфический запах отпугивает некоторые виды вредителей. Морковь избавиться от морковной мухи и тли. В ответ корнеплод способствует поддержанию зелени надземной части чеснока и росту крупных луковиц.

Подружится культура и с томатами. От такого соседства плоды получают защиту от фитофтороза и вредоносных насекомых. А чеснок — от парши. С огурцами вопрос остается спорным. Поэтому лучше не рисковать и разместить грядки на расстоянии более 50 см.

Лучшим соседом для чеснока считается клубника. Популярны смешанные посадки. Фитонциды лукового станут надежным барьером для подземных вредителей и грибков. А кусты клубники способствуют формированию головки с большими зубчиками.

Смело высаживайте чеснок вместе с зеленью. Соседство с хреном обогатит обе культуры полезными веществами, особенно увеличивается количество витамина С. Частенько виднеются стрелки озимого чеснока среди цветов. Календула, например, защитит его от луковой мухи.

Все эти соседи на грядке будут чувствовать себя комфортно. А вот бобовые желательно сажать подальше от чеснока. Иначе урожая ждать не стоит. То же касается лука. Схожесть культур обрекает их на атаку одинаковых вредителей, что сводит к минимуму возможность полноценного созревания. А вы тщательно выбираете соседей для растений при высадке?

