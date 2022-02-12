Сорвавшаяся глыба льда убила 22-летнего юношу в подмосковных Люберцах

Сорвавшаяся глыба льда убила 22-летнего юношу в подмосковных Люберцах Новости
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Ледяная глыба обрушилась на 22-летнего юношу в подмосковных Люберцах. Несчастный случай произошел сегодня утром на улице Прудовой в поселке Малаховка.

По предварительным данным, молодой человек находился в гостях у знакомых. В результате падения наледи пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков. Погибшим оказался Рафаэль М.

Ранее в Ленобласти рабочий погиб от падения ледяной глыбы на территории бумажной фабрики «Коммунар». По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщал «Царьград».

 
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