Сорокин исключил перенос финала ЛЧ из Петербурга в Лондон

Генеральный директор финала Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг информацию о переносе матча в Лондон.

Петербург «полным ходом» ведет подготовку к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом журналистам телеканала «Матч ТВ» рассказал генеральный директор оргкомитета матча Алексей Сорокин, исключив перенос игры на «Газпром Арене».

«В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже "отнимали" финалы неоднократно. Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было», — подчеркнул он.

Ранее журналисты британских таблоидов Mirror и Daily Star сообщили, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Они отметили, что матч готов принять лондонский «Уэмбли».

загрузка...