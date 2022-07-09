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Сорока: военные трибуналы по преступлениям ВСУ могут пройти на освобожденных территориях

Сорока: военные трибуналы по преступлениям ВСУ могут пройти на освобожденных территориях
pxhere.com

Помощник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока не исключила, что на освобожденных территориях Донбасса могут пройти военные трибуналы по преступлениям украинской армии.

Недавно в МВД ЛНР заявили, что в городе Кременная порядка 50 человек сгорели заживо при пожаре в интернате для престарелых и инвалидов, который был захвачен украинскими силовиками. Сорока отметила, что в настоящее время на месте трагедии работают следователи.

«Все материалы — они координируются, обобщаются и будут направляться в трибунал. Я думаю, что один из таких трибуналов будет проходить на территории города Рубежное и в Кременной», — сообщила Сорока.

Ранее в ДНР заявили, что у республики уже есть понимание того, какие страны могли бы принять участие в международном трибунале над военными преступниками.

Донбасс ЛНР трибунал
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