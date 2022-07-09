Сорока: военные трибуналы по преступлениям ВСУ могут пройти на освобожденных территориях

Недавно в МВД ЛНР заявили, что в городе Кременная порядка 50 человек сгорели заживо при пожаре в интернате для престарелых и инвалидов, который был захвачен украинскими силовиками. Сорока отметила, что в настоящее время на месте трагедии работают следователи.