Соревнования гоночных суперкаров GT Cup пройдут 19 июня в Москве

GT Cup состоит из пяти этапов в формате Гран-при, он проходит на лучших автодромах России. В 2022 году один из этапом чемпионата пройдет под брендом радио MAXIMUM. В программе этого соревнования две очные массовые гонки, заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека, дрифт. Для гостей подготовили гоночное такси и доступ в технический парк участников.