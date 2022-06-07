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Соревнования гоночных суперкаров GT Cup пройдут 19 июня в Москве

Соревнования гоночных суперкаров GT Cup пройдут 19 июня в Москве
HZ/imago sportfotodienst/Global Look Press

Соревнования гоночных суперкаров на шоссейно-кольцевых трассах в рамках турнира GT Cup пройдут 19 июня на столичном автодроме Moscow Raceway.

GT Cup состоит из пяти этапов в формате Гран-при, он проходит на лучших автодромах России. В 2022 году один из этапом чемпионата пройдет под брендом радио MAXIMUM. В программе этого соревнования две очные массовые гонки, заезды на лучшее время прохождения круга гоночного трека, дрифт. Для гостей подготовили гоночное такси и доступ в технический парк участников.

«Радио MAXIMUM активно поддерживает спортивные мероприятия. Нашу станцию слушают люди активные, любящие драйв и скорость и, я уверен, музыка, которая звучит на волнах радио MAXIMUM, помогает им побеждать в любых жизненных сферах и, в первую очередь, в спорте», — цитирует программного директора радио Андрея Андреева пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Гран-При радио MAXIMUM подойдет для посещения гостей всех возрастов. В программе мероприятия технический парк участников, дрифт, гоночное такси, вкусная еда и многое другое. Соревнования начнутся 12 июня в 11:30 по московскому времени.

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