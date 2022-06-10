Соревнование по доведению коней до слез хвалебной одой проведут в Бурятии

Кроме того, в рамках чемпионата состоятся соревнования в национальных видах спорта: конные скачки, конная стрельба из лука, борьба на лошадях, ловля коня арканом. За первое место в общекомандном зачете дадут 110 тысяч рублей. Поощрение за второе место – 70 тысяч, награда за третье – 40 тысяч рублей.