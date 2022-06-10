Соревнование по доведению коней до слез хвалебной одой проведут в Бурятии

Конкурс пения хвалебной оды коню организуют 16 июля в селе Толтой Тункинского района Республики Бурятия в ходе проведения межрегионального чемпионата среди табунщиков.
Как пишет сетевое издание «ZabNews», победителем считают того певца, который сумеет своей песней довести коня до слез. По словам организаторов мероприятия, данный чемпионат проводят для восстановления духовной связи с конями. Обычай гласит, что кочевник после удачной далекой поездки должен окропить жеребца молоком и усладить его слух благодарственной песней.
Ода должна восхвалять коня, его глаза, гриву, зубы, скорость и силу, пояснил организатор соревнований Саян Шожоев. Если жеребец в конце песнопений, расчувствовавшись, пускал слезу, то это значило, что четвероногий слушатель внял словам благодарности. Такую оду в прежние времена исполнял каждый кочевник, заметил Саян Шожоев.
Кроме того, в рамках чемпионата состоятся соревнования в национальных видах спорта: конные скачки, конная стрельба из лука, борьба на лошадях, ловля коня арканом. За первое место в общекомандном зачете дадут 110 тысяч рублей. Поощрение за второе место – 70 тысяч, награда за третье – 40 тысяч рублей.