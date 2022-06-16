Соратник Зеленского Кошевой назвал причину, почему боится идти воевать

По словам шоумена, никакого желания идти на фронт и защищать Украину у него нет. Кошевой объясняет свою позицию тем, что в первый же день его службы на благо Родины его убьют. Как выразился соратник Зеленского, «в первый же день меня “ловит” снайпер и стреляет», так как шоумен не очень обучен военному делу.