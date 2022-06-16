Соратник Зеленского Кошевой назвал причину, почему боится идти воевать

Коллега Владимира Зеленского по шоу «Квартал 95» украинский актер и телеведущий Евгений Кошевой не планирует защищать Украину на поле боя.
По словам шоумена, никакого желания идти на фронт и защищать Украину у него нет. Кошевой объясняет свою позицию тем, что в первый же день его службы на благо Родины его убьют. Как выразился соратник Зеленского, «в первый же день меня “ловит” снайпер и стреляет», так как шоумен не очень обучен военному делу.
«Нет, нет, нет. Я не собираюсь», — заявил Кошевой украинским журналистам.
При этом его не очень волнует, что половина солдат ВСУ, его соотечественников, были мобилизованы в срочном порядке, без оглядки киевских властей на их подготовку.
Отметим, что с началом спецоперации ВС РФ на Украине было ведено военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлевались каждый месяц. В последний раз, 22 мая, Верховная рада продлила положение сразу на 90 суток, то есть до 23 августа.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.