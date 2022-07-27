Соратник Тесака Маршаков получил 17 лет колонии за нападение на сотрудника СИЗО

Мытищинский суд Московской области вынес приговор по делу соратника Тесака Сергея Маршакова, который обвиняется в нападении на правоохранителя. За это неонациста отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает новостной Telegram-канал «112».
Речь идет о нападении на сотрудника красноярского следственного изолятора №1. Маршаков набросился на правоохранителя и несколько раз ударил канцелярскими ножницами.
Отмечается, что неонацист уже отбывает срок по делу о покушении на сотрудников ФСБ, которые пришли проводить обыск в его квартире. За это в 2011 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.