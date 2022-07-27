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Соратник Тесака Маршаков получил 17 лет колонии за нападение на сотрудника СИЗО

Соратник Тесака Маршаков получил 17 лет колонии за нападение на сотрудника СИЗО
pxhere.com

Мытищинский суд Московской области вынес приговор по делу соратника Тесака Сергея Маршакова, который обвиняется в нападении на правоохранителя. За это неонациста отправили в колонию строгого режима на 17 лет, передает новостной Telegram-канал «112».

Речь идет о нападении на сотрудника красноярского следственного изолятора №1. Маршаков набросился на правоохранителя и несколько раз ударил канцелярскими ножницами.

Отмечается, что неонацист уже отбывает срок по делу о покушении на сотрудников ФСБ, которые пришли проводить обыск в его квартире. За это в 2011 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

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