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    Сопредседатель «зеленых» Рамзи выступил за выход Британии из состава НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сопредседатель «зеленых» Рамзи выступил за выход Британии из состава НАТО

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    Wu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Великобритания обязана выйти из состава НАТО после завершения украинского кризиса. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «зеленых» Адриан Рамзи.

    По словам политика, Лондон не должен немедленно покидать Североатлантический альянс из-за событий на Украине, однако в будущем это решение необходимо будет принять.

    «Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — передает слова Рамзи канал Sky News.

    Ранее сообщалось, что около восьми тысяч военнослужащих британской армии задействуют в учениях НАТО, передает RT.

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