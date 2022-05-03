Сопредседатель «зеленых» Рамзи выступил за выход Британии из состава НАТО

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Великобритания обязана выйти из состава НАТО после завершения украинского кризиса. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «зеленых» Адриан Рамзи.
По словам политика, Лондон не должен немедленно покидать Североатлантический альянс из-за событий на Украине, однако в будущем это решение необходимо будет принять.
«Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — передает слова Рамзи канал Sky News.
Ранее сообщалось, что около восьми тысяч военнослужащих британской армии задействуют в учениях НАТО, передает RT.
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