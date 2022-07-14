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Соперники закончились: политолог Акопов рассказал, почему западные политики пасуют перед Путиным

Соперники закончились: политолог Акопов рассказал, почему западные политики пасуют перед Путиным
kremlin.ru / Администрация президента России

У президента РФ Владимира Путина не осталось достойных соперников, сообщили РИА Новости.

Как заметил политолог Петр Акопов, отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона и смерть премьера Японии Синдзо Абэ, вскрыли основную проблему Запада. В результате, страны Запада страдают от «кризиса лидерства».

Yoshio Tsunoda/AFLO/Globallookpress
Yoshio Tsunoda/AFLO/Globallookpress

Аналитик Петр Акопов считает, все сегодняшние лидеры Европы “пасуют” перед Путиным, достойного соперника у президента России там нет. 

Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

«Отставка Бориса Джонсона и убийство Синдзо Абэ обозначили важнейшую проблему Запада — нашего геополитического противника. Речь идет о кризисе лидерства. Если роль личности велика и в обычное время, то что уж говорить о такой переломной и горячей эпохе, как нынешняя», — объясняет Петр Акопов.

Ранее «Народные Новости» писали, что Британцы беспощадно «добили» Джонсона после критики со стороны Путина

борис джонсон владимир путин россия и ес Синдзо Абэ
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