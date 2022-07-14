Соперники закончились: политолог Акопов рассказал, почему западные политики пасуют перед Путиным

У президента РФ Владимира Путина не осталось достойных соперников, сообщили РИА Новости.
Как заметил политолог Петр Акопов, отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона и смерть премьера Японии Синдзо Абэ, вскрыли основную проблему Запада. В результате, страны Запада страдают от «кризиса лидерства».
Аналитик Петр Акопов считает, все сегодняшние лидеры Европы “пасуют” перед Путиным, достойного соперника у президента России там нет.
«Отставка Бориса Джонсона и убийство Синдзо Абэ обозначили важнейшую проблему Запада — нашего геополитического противника. Речь идет о кризисе лидерства. Если роль личности велика и в обычное время, то что уж говорить о такой переломной и горячей эпохе, как нынешняя», — объясняет Петр Акопов.
Ранее «Народные Новости» писали, что Британцы беспощадно «добили» Джонсона после критики со стороны Путина