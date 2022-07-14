Соперники закончились: политолог Акопов рассказал, почему западные политики пасуют перед Путиным

«Отставка Бориса Джонсона и убийство Синдзо Абэ обозначили важнейшую проблему Запада — нашего геополитического противника. Речь идет о кризисе лидерства. Если роль личности велика и в обычное время, то что уж говорить о такой переломной и горячей эпохе, как нынешняя», — объясняет Петр Акопов.