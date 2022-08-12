Сооснователь Pink Floyd рассказал о попытках Белого дома взять интернет под контроль

«Интернет — это платформа, которая становится все меньше и меньше по мере того, как правительство, АНБ, ФБР, ЦРУ, а также Марк Цукерберг, вся Кремниевая долина и так далее медленно, но верно урезают его. Я уверен, что я у них на радаре», — объяснил исполнитель.