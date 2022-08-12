Сооснователь Pink Floyd рассказал о попытках Белого дома взять интернет под контроль

Американское правительство целенаправленно ограничивает интернет. Такое заявление во время беседы с журналистами RT сделал вокалист рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Он отметил, что из-за блокировок ресурсов Сеть уменьшается с каждым днем. По мнению певца, добиться полного контроля над платформой Белому дому помогают крупные корпорации и спецслужбы.
«Интернет — это платформа, которая становится все меньше и меньше по мере того, как правительство, АНБ, ФБР, ЦРУ, а также Марк Цукерберг, вся Кремниевая долина и так далее медленно, но верно урезают его. Я уверен, что я у них на радаре», — объяснил исполнитель.
До этого Уотерс дал интервью американскому телеканалу CNN, во время которого высказался в поддержку России. Однако редакторы вырезали эту часть из финальной версии беседы.