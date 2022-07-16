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Сооснователь Happy Mondays Пол Райдер умер на 59-м году жизни

Сооснователь Happy Mondays Пол Райдер умер на 59-м году жизни
pxhere.com

Стало известно о смерти актера, бас-гитариста и сооснователя группы Happy Mondays Шона Райдера.

Трагической новостью поделился музыкальный коллектив в социальных сетях.

«Семья Райдер и участники Happy Mondays глубоко опечалены и потрясены сообщением о том, что Пол Райдер скончался. Настоящий пионер и легенда. Его всем нам будет не хватать. Да здравствует его фанк!» — отмечается в некрологе.

Райдер, брат которого возглавлял группу, был одним из основателей коллектива в 1983 году. Он вернулся в состав во время его последнего воссоединения в 2021 году.

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