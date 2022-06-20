Сооснователь Google Сергей Брин разводится со своей второй женой Николь Шанахан

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Николь Шанахан и Сергей Брин

Соучредитель Google Сергей Брин подал на развод со своей второй женой Николь Шанахан после трех лет брака, сообщает Bloomberg. Причина в документах указана стандартная — “непримиримые разногласия”.

Брин начал встречаться с Николь в 2017 году, а уже год спустя у них родилась дочь Хлоя. О том, что пара заключила брак, стало известно лишь в 2019 году.

Николь Шанахан — основательница патентной компании ClearAccessIP и благотворительного фонда Bia-Echo Foundation. Судьба фонда сейчас под вопросом, потому что Брин был его единственным вкладчиком. В 2021 году он пожертвовал учреждению 23 млн долларов.

По данным Daily Mail, Брин и Николь уже несколько месяцев не живут вместе. Подробности развода вряд ли станут известны общественности — пара наняла для ведения дела частного судью, чтобы обеспечить секретность. Вероятнее всего, перед свадьбой был заключен брачный договор. В иске говорится, что “все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным арбитражем в соответствии с письменным соглашением между сторонами”.

Известно также, что Брин просит о совместной опеке над дочерью.

Сергей Брин входит в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Николь — его вторая жена. Ранее предприниматель состоял в браке с основательницей биотехнологической компании 23andMe Анной Войжитски. После развода Войжитски стала миллиардершей благодаря выходу ее компании на биржу.

Анна Войжитски и Сергей Брин Наличие другой женщины вполне возможно. Брин развелся с первой женой <…>, когда та нашла его переписку с приятельницей пары, сексуальной лисичкой, главой маркетинга Google Glass Амандой Розенберг. Google Glass не взлетел, роман тоже, но Долину он тогда сотряс основательно. Видите ли, комьюнити маленькое, тесное, все миллиардеры (а уж тем более топы Google) общаются семьями на домашних барбекю и так далее, все жены — подруги на миллион. Точнее, на сотни миллионы долларов: семейные ссоры и разводы влетают в копеечку. <…> Готовы поспорить, какая-нибудь милая строительница метавселенной с дипломом Гарварда и еврейскими корнями уже наготове,

— прокомментировал новость телеграм-канал “Антиглянец”.