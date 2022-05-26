Sony впервые выпустит на ПК эксклюзив PlayStation 5. Похоже, Returnal уже засветилась в базе Steam

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Как мы уже убедились, выпуск эксклюзивов на ПК приносит Sony очень неплохие деньги, и компания продолжит развивать это направление. И, возможно, вскоре на ПК впервые выйдет эксклюзив PlayStation 5.





Речь об игре Returnal, намёки на которую нашли в базе SteamBD. Напрямую игра там не указана — вместо названия там кодовое имя Oregon. Однако среди ключевых слов есть сразу несколько, указывающих именно на Returnal.

К примеру, Atropos — это название планеты, на которой происходят события игры. Также там есть тег Tower of Sisyphus, а это название дополнительного режима для Returnal, который появился с обновлением. Другие ключевые слова также можно без труда связать с Returnal, но можно и со многими другими играми.





Само собой, пока нельзя однозначно утверждать, что Returnal выйдет на ПК, но это в любом случае укладывается в новую стратегию Sony. А учитывая дефицит PS5, который, правда, вскоре должен ослабнуть, продажи Returnal вряд ли оправдали надежды Sony, так что компания может не ждать и выпустить игру на ПК быстрее, чем изначально собиралась.

Впрочем, даже если в базе Steam действительно уже засветилась Returnal, это вовсе не значит, что игра выйдет на ПК в ближайшее время. Sony рассказала, что выпустит Uncharted 4: A Thiefs End на ПК ещё год назад, но игра до сих пор не вышла.