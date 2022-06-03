Sony продала уже 20 млн PlayStation 5 и обещает значительно нарастить производство в этом году

PlayStation 5 преодолела очередной важный рубеж — 20 млн проданных консолей.

Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) продала более 20 миллионов консолей PlayStation 5 по всему миру.





С момента запуска PS5 наши команды неустанно работали над созданием игровой консоли нового поколения, которая покорила весь мир, и мы хотим воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить фанатов за их поддержку. Ваша страсть к бренду PlayStation — вот что движет нами, и что вдохновляет нас на внедрение новых технологий, разработку будущего игр и создание лучшего места для игр.





Фанаты, которые еще не получили в свои руки консоль, знайте, что в этом году мы планируем значительно увеличить производство PS5, и мы бесконечно работаем над тем, чтобы PlayStation 5 была доступна для всех, кто хочет ее заполучить