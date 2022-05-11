Sony отключила создание учётных записей на PlayStation Vita

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Компания Sony выпустила обновление системного программного обеспечения для своей портативной игровой приставки — PlayStation Vita.





Сегодня, 10 мая 2022 года, стала доступна прошивка под номером 3.74. Она приносит два новшества. Во-первых, теперь для входа в PlayStation Network необходимо ввести пароль устройства. По словам разработчиков, это усиливает защиту учетной записи.

Во-вторых, на PlayStation Vita становятся недоступны создание новых учётных записей для PlayStation Network и некоторые функции управления существующими учетными записями. Компания при этом отмечает, что управление аккаунтом PlayStation Network с полной функциональностью остаётся доступным через браузер на ПК или с мобильного устройства.